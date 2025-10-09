Primo confronto tra Manildo e Stefani il sociale come pilastro del Veneto che verrà

Fair play e nessun colpo basso. Tra Giovanni Manildo e Alberto Stefani (in video collegamento dalla Camera dei Deputati), il primo duello elettorale termina in sostanziale parità. Il confronto iniziale di questa tornata elettorale è partito da un tema spesso trascurato, quello del sociale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Manildo e Stefani, il primo confronto è sul sociale: «Serve una Regione empatica con i più fragili e un assessorato dedicato» - Dal bilancio ai servizi residenziali, dal terzo settore ai lavoratori del sociale: due visioni diverse ma un obiett ... Si legge su padovaoggi.it

Regionali Veneto, primo confronto tra Stefani e Manildo su welfare e risorse - Primo confronto pubblico tra i due principali candidati alle prossime elezioni regionali in Veneto, nell’ambito dell’incontro promosso dalla galassia del privato sociale che fa capo a Anfffas e Legaco ... Segnala strettoweb.com