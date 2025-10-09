Primo confronto tra Manildo e Stefani il sociale come pilastro del Veneto che verrà

Fair play e nessun colpo basso. Tra Giovanni Manildo e Alberto Stefani (in video collegamento dalla Camera dei Deputati), il primo duello elettorale termina in sostanziale parità. Il confronto iniziale di questa tornata elettorale è partito da un tema spesso trascurato, quello del sociale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: primo - confronto

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

Calhanoglu Inter, primo confronto con Chivu: emerge questa sensazione sul gruppo

Sinner debutta in notturna a Cincinnati contro Diallo: primo confronto in carriera

Ecco un primo confronto "sulla carta" tra due ibride "full" compatte e da famiglia, dal prezzo conveniente. - facebook.com Vai su Facebook

MONFALCONE - A guidare il primo confronto i giovani amministratori comunali Papais e Campobasso. Sentimenti di disillusione e mancanza di canali di dialogo emergono dal tavolo di Viurna e Terzoni. https://ilgoriziano.it/articolo/giovani-partecipazione-polit - X Vai su X

Elezioni in Veneto: primo confronto, a distanza, tra Alberto Stefani e Giovanni Manildo - Il tema del Sociale argomento prioritario per entrambi i candidati, che pensano a un assessorato dedicato, seppur con sfu ... Si legge su rainews.it

Manildo e Stefani, il primo confronto è sul sociale: «Serve una Regione empatica con i più fragili e un assessorato dedicato» - Dal bilancio ai servizi residenziali, dal terzo settore ai lavoratori del sociale: due visioni diverse ma un obiett ... Scrive padovaoggi.it