Non vede, non sente, non parla. Fino a ieri Elly Schlein è rimasta chiusa nel fortino insieme ai quattro-cinque del collettivo politico del Nazareno aspettando la Toscana dove il non-schleiniano Eugenio Giani si appresta a vincere (non era gradito alla segretaria e inviso a Giuseppe Conte, che nemmeno farà il comizio con lui). Dopo la scontata vittoria in quella regione – ma c’è chi teme un qualche effetto depressivo dopo le botte nelle Marche e in Calabria – la settimana prossima ci potrebbe essere finalmente un avvio di discussione a livello di segreteria, mentre per la Direzione bisognerà attendere il voto in Veneto e Puglia a fine novembre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Primi timidi tentativi del Pd di trovare leadership e linea alternative a Schlein