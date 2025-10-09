Prima volta sotto i 200€ per HONOR 400 Lite lo smartphone con Camera Control e Dynamic island

Tuttoandroid.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Honor 400 Lite sotto i 200€ su eBay: display AMOLED 6,7", fotocamera 108 MP, batteria 5230 mAh e Magic Capsule. Minimo storico con coupon TECHOCT25 a 196€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

