Prima le manovre ' spericolate' poi la fuga a 150 km orari | 25enne arrestato dopo l' inseguimento
La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 25enne straniero, ritenuto responsabile del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Tutto è successo intorno all’una: i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: prima - manovre
Casertana, ultime manovre di mercato prima del Campobasso
Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo – LIVE 1: VERSO BARCOLANA 57 - TELECRONACA della prima regata dei Maxi a Portopiccolo. Pochi ma buoni: azione, scelte tecniche, manovre, vele da issare e ammainare. E' una prima prova generale in avvicinament - facebook.com Vai su Facebook
La prima “manovra” di Leone XIV: perché il papa ridimensiona lo Ior - X Vai su X