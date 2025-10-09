Prima le manovre ' spericolate' poi la fuga a 150 km orari | 25enne arrestato dopo l' inseguimento

Ravennatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 25enne straniero, ritenuto responsabile del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Tutto è successo intorno all’una: i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - manovre

Casertana, ultime manovre di mercato prima del Campobasso

Cerca Video su questo argomento: Prima Manovre Spericolate Fuga