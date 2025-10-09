Prima la corsa poi l’assemblea sindacale
Uno sgambetto: proprio mentre la segreteria provinciale Uil Fpl e il responsabile territoriale della polizia locale stavano comunicando di aver ridotto a una sola ora l’assemblea sindacale indetta in concomitanza con la Corripavia di domenica, in modo da limitare i disagi, il sindaco Michele Lissia con un’ordinanza ha spostato l’incontro degli agenti dalle 13 alle 15, a manifestazione finita. Dopo un anno di lavoro, la competizione che ha già 5mila iscritti e 400 volontari impegnati, non poteva essere spostata. "Sarebbe impossibile avvisare tutti gli iscritti, il 35% dei quali arriva da fuori – ha motivato Franco Corona presidente Asd Atletica 100 Torri Pavia che organizza la manifestazione giunta alla ventunesima edizione – e difficile anche intrattenere i bambini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: prima - corsa
Metropolitana, la corsa a chi arriva prima: Monza con la M5 o la M4 fino a Segrate? Frattura politica in Lombardia
Samuele Privitera morto a 19 anni dopo la caduta in Valle d’Aosta, l'intervista del ciclista prima della corsa
Vede il posto di blocco e scappa, inseguimento nella notte: prima la fuga in auto, poi la corsa a piedi
Leggi l'articolo - Corsa della Lana a Biella, alla prima edizione - facebook.com Vai su Facebook
#napoli, la prima corsa del #treno di #monte sant'angelo: all'inaugurazione anche il presidente De Luca - X Vai su X
Prima la corsa, poi l’assemblea sindacale - Uno sgambetto: proprio mentre la segreteria provinciale Uil Fpl e il responsabile territoriale della polizia locale stavano comunicando di aver ridotto a una sola ora l’assemblea sindacale indetta in ... Segnala ilgiorno.it