Prima la corsa poi l’assemblea sindacale

Uno sgambetto: proprio mentre la segreteria provinciale Uil Fpl e il responsabile territoriale della polizia locale stavano comunicando di aver ridotto a una sola ora l’assemblea sindacale indetta in concomitanza con la Corripavia di domenica, in modo da limitare i disagi, il sindaco Michele Lissia con un’ordinanza ha spostato l’incontro degli agenti dalle 13 alle 15, a manifestazione finita. Dopo un anno di lavoro, la competizione che ha già 5mila iscritti e 400 volontari impegnati, non poteva essere spostata. "Sarebbe impossibile avvisare tutti gli iscritti, il 35% dei quali arriva da fuori – ha motivato Franco Corona presidente Asd Atletica 100 Torri Pavia che organizza la manifestazione giunta alla ventunesima edizione – e difficile anche intrattenere i bambini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

