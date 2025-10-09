Prima il furto dell' auto poi una serie di razzie nelle abitazioni | arrestato in piena notte dopo l' ultimo colpo

E' accusato di aver rubato un'auto e aver commesso una serie di furti in abitazione. Lunedì i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Meldola hanno arrestato un 44enne di nazionalità marocchina al termine di un'operazione iniziata a seguito di una segnalazione alla centrale operativa di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: prima - furto

La telecamera di sorveglianza che registra anche prima che del furto: la prova di Reolink Altas

Furto in casa di un medico a Vitulano: bandito armato di pistola minaccia la vittima prima di fuggire

Prima danneggia gli arredi di un bar, poi compie un furto nel negozio: giovane nei guai

Prima il furto, poi la fuga (inseguito da un passante). Infine le manette - facebook.com Vai su Facebook

LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/gli-rubano-il-furgone-con-allinterno-due-moto-da-cross-li-ritrova-grazie-al-gps… #Furto #Furgone #MotoCross #GropelloCairoli #GPS #Ritrovamento #Notizie #News #Carabinieri - X Vai su X

Lazio, disavventura per Vecino: furto in casa, sottratti gioielli e orologi. Prima seduta in gruppo a Formello per Zaccagni e Patric - Il centrocampista della Lazio è da lunedì scorso in ritiro nel centro sportivo di Formello e i ladri hanno approfittato ... Segnala ilmessaggero.it

La “fabbrica“ delle auto rubate: i furti in serie e lo “spionaggio” del commissario dei vigili urbani (complice della banda) - Corsico (Milano) – La banda specializzata in furti d’auto era ben organizzata: ognuno con il suo ruolo, a ciascuno il proprio compito. Riporta ilgiorno.it