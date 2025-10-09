Prima festa da santo per Carlo Acutis ad Assisi il cardinale Pietro Parolin
"Dopo il 4 ottobre, a distanza di otto giorni, ricordiamo e celebriamo San Carlo Acutis, questo giovane che insieme a San Francesco e Santa Chiara, è un'esplosione di gioia e di speranza per tante persone smarrite, in cerca di Dio. Siamo certi che questo team, in una città speciale come Assisi.
La prima Festa dell’Unità in Italia? Ma quale Emilia: a Mariano Comense, 80 anni fa, il raduno del Pci con le salamelle e il lambrusco
Minardi, è qui la festa: mostra in Autodromo per celebrare i 40 anni dalla ‘prima’ nel Circus
Prima festa del Parco di Veio: programma e iniziative a Borghetto San Carlo
A Gambettola la prima "Festa di Case della Comunità che Camminano" ?Sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 12.30, una mattinata all'insegna della salute, del movimento e della comunità. Gambettola ospita la prima edizione della Festa di Case della Comunità c
La prima festa dei giovani meloniani dopo lo scandalo di Fanpage ha come protagonista indiscusso Charlie Kirk. Meloni: "Era pericoloso perché era bravo a spiegare quanto fossero irragionevoli alcune tesi che vogliono imporci a forza"
Ortucchio, due giorni di preghiera e riflessione per la prima festa di Carlo Acutis - In preparazione alla prima festa liturgica del giovane Santo Carlo Acutis, la parrocchia Santa Maria di Capodacqua di Ortucchio, custode delle reliquie del Beato dal 2023, in collaborazion ... Da terremarsicane.it
A Pietramelara la prima festa di San Carlo Acutis - Una nuova festa sul calendario della parrocchia di Sant’Agostino a Pietramelara. Lo riporta clarusonline.it