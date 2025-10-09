Prima fase della pace a Gaza | ostaggi israeliani liberi lunedì Plauso di Canada e Argentina Milei candida Trump per il Nobel

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Channel 12 riferisce che tutti gli ostaggi israeliani in vita saranno rilasciati lo stesso giorno, in un colpo solo ed è stato concordato che non ci saranno cerimonie di rilascio. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del suo piano di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

prima fase della pace a gaza ostaggi israeliani liberi luned236 plauso di canada e argentina milei candida trump per il nobel

© Feedpress.me - Prima fase della pace a Gaza: ostaggi israeliani liberi lunedì. Plauso di Canada e Argentina, Milei candida Trump per il Nobel

In questa notizia si parla di: prima - fase

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Mondiali2026: si apre la prima fase per la vendita dei biglietti

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

prima fase pace gazaMedio Oriente: Accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza - Herzog: "Merita il Nobel per la pace" (ANSA) ... Riporta ansa.it

prima fase pace gazaTrump annuncia la pace tra Israele e Hamas: firmata la prima fase del piano, ostaggi liberi il 13 ottobre - L’accordo arriva due anni dopo che Israele ha lanciato una campagna militare sulla Striscia in risposta all'attacco del 7 ottobre 2023. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Fase Pace Gaza