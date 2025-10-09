Prima categoria il parere dei tecnici Tutti d’accordo Falco e Avis d’alta quota
La prima giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (quattro in casa) 16 i gol realizzati. In una classifica chiaramente corta, al comando ci sono due delle squadre più accreditate per la vittoria finale: Falco Acqualagna e Avis Montecalvo. Ancora a secco l’Avis Sassocorvaro. Di rilievo il successo esterno della Mercatellese (0-2 a Sassocorvaro)) e la vittoria casalinga della Falco (4-0 alla Delfino) nonché quella del Peglio contro il Piobbico (1-0) e del Pantano contro l’Atletico Mondolfo (2-0). Inviolata da 270 minuti (più recuperi) la porta della Maior. Mattia Maramonti classe 1998 portiere della Maior è l’unico imbattuto del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
