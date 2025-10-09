Prima a Tokyo poi a Parigi Michieletto e i palloni rubati | quante risate!

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo schiacciatore di Trento e della Nazionale italiana, Alessandro Michieletto, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento rivelando un simpatico aneddoto sulla sua “abitudine” a rubare i palloni, nonostante i rimproveri — scherzosi ma decisi — di Matteo Piano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

