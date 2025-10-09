Prima a Tokyo poi a Parigi Michieletto e i palloni rubati | quante risate!
Lo schiacciatore di Trento e della Nazionale italiana, Alessandro Michieletto, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento rivelando un simpatico aneddoto sulla sua “abitudine” a rubare i palloni, nonostante i rimproveri — scherzosi ma decisi — di Matteo Piano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: prima - tokyo
Sophia Loren Restaurant, intesa con il gruppo Land Business: per Cimmino prima apertura alle porte di Tokyo
Febbre Maga anche a Tokyo: la scalata del leader di Sanseito che si ispira a Trump al grido di “Prima i giapponesi”
Mondiali di atletica a Tokyo senza Bragagna: in ferie prima di andare in pensione. Una petizione per farlo tornare
Il 7 ottobre 1979 andava in onda su TV Tokyo la prima puntata di GORDIAN, anime prodotto dalla Tatsunoko Production. #borsadelfumetto #fumettimilano #fumetti #comics #manga #usato #gordian #toshigordian #tatsunokoproduction #yuyamamoto - facebook.com Vai su Facebook
#Alcaraz fa il giocoliere negli spogliatoi di Tokyo prima dell'infortunio alla caviglia - X Vai su X