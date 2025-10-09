Prezzi del vino in evidenza | mai per i vini di lusso Il perché lo spiega la scienza

Ecco quando mostrare il cartellino può essere funzionale alla vendita. Ma c'è di più: anche il colore influisce sulla scelta, come dimostra l'esperimento sul prezzo in rosso. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Prezzi del vino in evidenza: mai per i vini di lusso. Il perché lo spiega la scienza

In questa notizia si parla di: prezzi - vino

Oms, guerra al vino italiano: prezzi folli per non farcelo più bere

Il dossier sui prezzi troppo bassi del vino è un caso, l’Oms in esclusiva: “È l’etanolo a causare danni. Nuove politiche fiscali per la salute pubblica”

Dazi e vino italiano, i prezzi negli Usa al ristorante e al supermercato: l’analisi del produttore romagnolo Randi

"È vero: i prezzi dei vini al ristorante sono aumentati. Ora serve sforzo comune". Parla il distributore Partesa - Alessandro Rossi, national category manager wine del gruppo, interviene nel botta e risposta tra cantine e ristoratori e lancia un monito: "Così rischiamo di allontanare i giovani. gamberorosso.it scrive

"I consumi di vino sono a un punto di non ritorno: con questi prezzi si rischia effetto boomerang". L'allarme di Vinarius - Il presidente Giuliano Rossi invita produttori, distributori, enotecari e ristoratori a fare tutti un passo indietro. Scrive gamberorosso.it