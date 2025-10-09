Prevost la visita a Sasseta Lettera al Papa in ricordo di una giornata speciale
Sasseta, un pugno di case e di anime ancorate su un gradone dell’Appennino fra San Quirico e Montepiano, una chiesa e un oratorio: è qui che cresce padre Guido Balestri, che decise fin da bambino di imitare lo zio e farsi prete. Molto amato nel suo paese, dove tornava spesso, è salito alle cronache per aver contribuito alla scoperta del Crocifisso di Michelangelo – un’opera attribuita al giovane Buonarroti custodita da sempre in Santo Spirito a Firenze, dove Balestri ha passato gran parte della vita, come rettore, economo e confessore, ma ritrovata solo pochi anni fa – e, da pochi giorni, per essere stato colui che ha portato il Papa a Sasseta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prevost - visita
Dentro la Notizia. . Notizie dal Comune di Montoro Era il settembre del 2024 quando il Cardinale Prevost fu ospite della comunità montorese in occasione dei festeggiamenti di San Nicola da Tolentino alla frazione Piano. Accolto da una folla commossa e trepi - facebook.com Vai su Facebook
Prevost, la visita a Sasseta. Lettera al Papa in ricordo di una giornata speciale - Sasseta, un pugno di case e di anime ancorate su un gradone dell’Appennino fra San Quirico e Montepiano, una chiesa e un oratorio: è qui che cresce padre Guido Balestri, che decise fin da bambino di i ... Lo riporta msn.com