Prevenzione del tumore al seno | nelle Marche arriva Frecciarosa iniziativa giunta al quindicesimo anno di attività
ANCONA – FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). 🔗 Leggi su Anconatoday.it
