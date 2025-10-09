Prevenire e curare l’obesità le scuole promuovono sport e regole alimentari La LEGGE in Gazzetta Ufficiale
Dal 24 ottobre 2025 entra in vigore la legge n. 149, approvata il 3 ottobre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre. Il testo introduce disposizioni generali per la prevenzione e la cura dell’obesità, considerata una malattia progressiva e soggetta a recidive. La norma definisce un piano di interventi coordinati a livello nazionale, con una dotazione economica progressivamente crescente. Tra i luoghi chiave per l’attuazione delle politiche di prevenzione rientrano gli istituti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: prevenire - curare
