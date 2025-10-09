Presunto voto di scambio alle elezioni amministrative 2023 | indagine archiviata

BRINDISI - Nessun elemento concreto, dal punto di vista penale, di un voto di scambio a Brindisi, alle ultime elezioni amministrative. La relativa indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla locale procura è stata archiviata. Nasceva come “costola” di un'inchiesta su furti d'auto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

