Lo ha cercato per tutta l’estate, ma alla fine l’ha trovato. L’uomo guida di Gasperini c’è ed è pronto a ripagare la fiducia del nuovo allenatore. E lo sta già facendo. Si attendeva una risposta dalla Roma, con l’arrivo del Gasp. E i giallorossi non hanno tardato a darla, con cinque successi nelle prime sei di campionato e primo posto in classifica insieme al Napoli. Un primato centro-sud che non accadeva da 36 anni, da quella stagione 8990. La Roma di Gasp si sta meritando quel primo posto condiviso, grazie a prestazioni solide e di un certo livello. Costanza, fisicità, voglia di portare a casa il risultato, tutti elementi che il Gasp ha portato con sé nel volo Bergamo-Roma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Preso dall’Atalanta, Gasp esulta: finalmente ha trovato il suo totem