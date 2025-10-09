Presidente Mattarella incontra Ted Sarandos al Quirinale per i dieci anni di Netflix in Italia

In occasione dei dieci anni di Netflix-Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione guidata da Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix, accompagnato da Ferial Govashiri, Capo dello Staff - Ufficio del Co-CEO Ted Sarandos, Clete Willems, Chief Global Affairs Officer, Madeleine de Cock Buning, Vicepresidente Global Affairs, EMEA, Tinny An. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Presidente Mattarella incontra Ted Sarandos al Quirinale per i dieci anni di Netflix in Italia

In questa notizia si parla di: presidente - mattarella

L'abbraccio tra Mattarella e Presidente Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune al Quirinale – Il video

Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”

Tumori, il presidente Mattarella in visita al Cnao di Pavia

Quirinale, il Presidente Mattarella incontra il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Wang Yi - X Vai su X

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco (4 ottobre) rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle camere La Russa e Fontana. "Ho provveduto alla promulgazione della le - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella incontra le nazionali di volley dopo i titoli mondiali: "Generazione eccezionale" - “Siete stati formidabili – il complimento rivolto alle squadre allenate da Velasco e De Giorgi, nella vittoria mondiale di 35 anni fa maestro e allievo – il vostro impegno ed i vostri sacrifici sono ... tg.la7.it scrive