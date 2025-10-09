Presentazione del libro ' Ventimila specie o quasi sotto il mare' e visita al Museo con Andrea Bonifazi

Pisatoday.it | 9 ott 2025

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa propone il ciclo “Due divulgatori, mille animali”: due incontri dedicati al mondo animale, guidati da divulgatori scientifici di rilievo, per raccontare curiosità e aspetti sorprendenti della natura.Sabato 18 ottobre 2025Alle ore 16.00. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

