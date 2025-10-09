Presentazione del libro ' Ventimila specie o quasi sotto il mare' e visita al Museo con Andrea Bonifazi
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa propone il ciclo “Due divulgatori, mille animali”: due incontri dedicati al mondo animale, guidati da divulgatori scientifici di rilievo, per raccontare curiosità e aspetti sorprendenti della natura.Sabato 18 ottobre 2025Alle ore 16.00. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: presentazione - libro
Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa
"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale
Presentazione del libro '2056'
Presentazione del libro “La voce della Dea gnostica” Venerdì 10 ottobre alle 20:45, presso l'ex chiesa di Santa Maria del Salice a #Fossano, si terrà la presentazione del libro “La voce della Dea gnostica” di Paolo Riberi. L’evento è a ingresso libero e gr - facebook.com Vai su Facebook
"La presentazione del libro di Sinwar si farà". Gli studenti palestinesi sfidano La Sapienza - Nonostante la facoltà di Fisica dell'università abbia revocato l'autorizzazione alla presentazione del libro "Le ... Si legge su ilgiornale.it
Presentazione del libro: "Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana" di Francesco Specchia - Bene iniziamo anche se sappiamo di tanti che come al solito come avviene spesso in questi eventi questa città sono in arrivo con le tante difficoltà che questa città comporta però noi dobbiamo ... Segnala radioradicale.it