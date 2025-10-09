Presentato il piano del Tevere | 800 progetti e 50 milioni di euro
Roma, 9 ottobre 2025 – Il Tevere diventa una delle strutture di una nuova idea di città centrata sulla transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana. È quanto prevede il Piano Strategico e Operativo (Pso), presentato questa mattina all’Ara Pacis nel corso del convegno internazionale “Il Tevere e la Città. Una grande infrastruttura verde e blu per la rigenerazione urbana”. Il convegno è stato aperto da Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, a chiudere i lavori della mattinata il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Presentato a Roma il piano Tevere: 800 progetti e 50 milioni già stanziati - Tra i progetti previsti figurano la Bocca della Verità pedonalizzata, la terrazza di affaccio sul Tevere dal Lungotevere Aventino, il recupero dell’ex Arsenale Pontificio come sede della Quadriennale ... Si legge su rainews.it
Piano del Tevere, i Tavoli del Porto: “Accesso agli atti negato da mesi” - Il Comitato denuncia la "violazione dei principi di trasparenza e partecipazione" sui documenti relativi ai lavori del porto crocieristico di Fiumicino ... Segnala ilfaroonline.it