Presentato il piano del Tevere | 800 progetti e 50 milioni di euro

Roma, 9 ottobre 2025 – Il Tevere diventa una delle strutture di una nuova idea di città centrata sulla transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana. È quanto prevede il Piano Strategico e Operativo (Pso), presentato questa mattina all’Ara Pacis nel corso del convegno internazionale “Il Tevere e la Città. Una grande infrastruttura verde e blu per la rigenerazione urbana”. Il convegno è stato aperto da Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, a chiudere i lavori della mattinata il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

