Prepara la valigia Grande Fratello doccia gelata per il concorrente | era entrato per vincere

Il Grande Fratello, quest'anno guidato da Simona Ventura, è tornato in onda con una nuova edizione che prometteva scintille, ma che per il momento sembra non aver conquistato del tutto il pubblico televisivo. Dopo settimane di grande attesa e curiosità per il rinnovato cast e le novità introdotte nel regolamento, l'interesse dei telespettatori si è rivelato altalenante. La conduttrice, che ha raccolto una sfida importante dopo l'era Signorini, ha cercato di impostare il reality su un tono più sobrio e autentico, privilegiando le storie personali e i contrasti caratteriali rispetto ai teatrini costruiti.