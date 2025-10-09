Bergamo, 9 ottobre 2025 – Ha manomesso il braccialetto elettronico e violato il divieto di avvicinamento alla ex che lo aveva denunciato per stalking. Per questo un 37enne di origini indiane, residente in provincia di Vicenza ma domiciliato nella Bergamasca, è stato arrestato la mattina del 6 ottobre dai carabinieri della Compagnia di Clusone. La ex compagna, una 45enne residente in provincia di Bergamo, aveva deciso di interrompere la relazione, proprio a causa dei compo rtamenti violenti e dell'abuso di alcol e droga da parte del 37enne. Violenza di genere, boom di casi a Bergamo: in appena due settimane 67 interventi Scatta l’allarme . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prende un paio di forbici e si stacca il braccialetto elettronico per tornare a perseguitare la ex che lo ha lasciato