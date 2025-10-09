Prende il cellulare al professore e lo insulta risarcimento per oltraggio a pubblico ufficiale
Tre anni fa, in un’aula di un istituto superiore di Bolzano, racconta Altoadige.it, un ragazzo di 18 anni si era rifiutato di consegnare il telefono cellulare durante una lezione, utilizzandolo per buona parte dell’ora. Alla richiesta del docente, aveva reagito con commenti ironici e atteggiamenti irrispettosi, tanto da spingere l’insegnante a sporgere denuncia. Il professore coinvolto aveva definito l’episodio come umiliante e offensivo, decidendo di rivolgersi ai Carabinieri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
