Premio Nobel per la Letteratura all' ungherese Laszlo Krasznahorkai

Lo scrittore è stato insignito per la sua opera "avvincente e visionaria". Tra i suoi romanzi più noti "Satantango" (1985) e "Melancolia della resistenza" (1989). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Premio Nobel per la Letteratura all'ungherese Laszlo Krasznahorkai

Nobel per la Letteratura 2025 all'ungherese Laszlo Krasznahorkai - Autore dei romanzi 'Satantango' e 'Melancolia della resistenza', è considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei ... Lo riporta adnkronos.com

László Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025 - Il riconoscimento dell'Accademia di Svezia allo scrittore ungherese ''per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore ... Come scrive huffingtonpost.it