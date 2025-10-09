Premio Nobel per la Letteratura all' ungherese Laszlo Krasznahorkai

Tgcom24.mediaset.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scrittore è stato insignito per la sua opera "avvincente e visionaria". Tra i suoi romanzi più noti "Satantango" (1985) e "Melancolia della resistenza" (1989). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

premio nobel per la letteratura all ungherese laszlo krasznahorkai

© Tgcom24.mediaset.it - Premio Nobel per la Letteratura all'ungherese Laszlo Krasznahorkai

In questa notizia si parla di: premio - nobel

Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro

Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu

premio nobel letteratura unghereseNobel per la Letteratura 2025 all'ungherese Laszlo Krasznahorkai - Autore dei romanzi 'Satantango' e 'Melancolia della resistenza', è considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei ... Lo riporta adnkronos.com

premio nobel letteratura unghereseLászló Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025 - Il riconoscimento dell'Accademia di Svezia allo scrittore ungherese ''per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore ... Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Nobel Letteratura Ungherese