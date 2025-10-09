Premio Nobel per la Letteratura 2025 a Lazlo Krasznahorkai scrittore ungherese premiato per la sua opera avvincente e visionaria

Settantunenne, Krasznahorkai era da tempo considerato uno dei principali candidati al premio: il suo nome circolava nei pronostici da almeno un decennio. Nel 2015 aveva già ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale, il Man Booker International Prize Lo scrittore ungherese László K. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

premio nobel per la letteratura 2025 a lazlo krasznahorkai scrittore ungherese premiato per la sua opera avvincente e visionaria

Premio Nobel per la Letteratura 2025 a Lazlo Krasznahorkai, scrittore ungherese premiato per "la sua opera avvincente e visionaria"

