Premio Nobel Letteratura all' ungherese Laszlo Krasznahorkai

Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 per “la sua opera avvincente e visionaria”. Nato a Gyula nel 1954, è considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei. Tra i suoi romanzi più noti ‘Satantango’ (1985) e ‘Melancolia della resistenza’ (1989). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

