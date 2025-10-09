Premio Nobel Letteratura all' ungherese Laszlo Krasznahorkai
Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 per “la sua opera avvincente e visionaria”. Nato a Gyula nel 1954, è considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei. Tra i suoi romanzi più noti ‘Satantango’ (1985) e ‘Melancolia della resistenza’ (1989). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
