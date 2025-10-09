Premio giornalistico sui fondi Ue in Sicilia | ecco come partecipare

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 31 ottobre è possibile presentare le istanze per candidarsi alla terza edizione del premio giornalistico "Fesr Sicilia: l’Europa si racconta", sul tema dell’utilizzo dei fondi Ue nell’Isola. L’iniziativa è organizzata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premio - giornalistico

