Premio Ceravolo 2025 | Il Sud che vince il calcio che ispira
Premio Ceravolo e Premio Giacoia: due premi che celebrano sia il talento sportivo che il valore del giornalismo italiano. Ogni anno, il Premio Ceravolo non è solo una celebrazione sportiva: è un atto d’amore verso il talento, la dedizione e le radici. Nel 2025, questo riconoscimento torna a brillare con una nuova edizione che ha come protagonista Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ma soprattutto uomo del Sud che ha saputo trasformare la gavetta in gloria. Un uomo, una storia di riscatto. Maresca non è solo un nome nel calcio europeo. È un simbolo. Nato a Pontecagnano Faiano, cresciuto tra i campetti dell’oratorio dei Cappuccini, ha costruito la sua carriera passo dopo passo, senza scorciatoie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: premio - ceravolo
XII° Premio sportivo Nicola Ceravolo Venerdì 10 ottobre Casa delle culture - Piazza Rossi Ore 18.00 #CèsoloilCatanzaro - facebook.com Vai su Facebook
Catanzaro, a Enzo Maresca il premio “Nicola Ceravolo” 2025 - A Catanzaro la consegna del premio Nicola Ceravolo 2025, che quest'anno va a Enzo Maresca, allenatore del Chelsea ... Segnala quotidianodelsud.it
Catanzaro, premio Ceravolo 2025 al tecnico del Chelsea Enzo Maresca - CATANZARO E’ Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, squadra inglese vincitrice del primo mondiale per club, l’insignito della dodicesima edizione del premio sportivo internazionale “Nicola Ceravolo”. Secondo msn.com