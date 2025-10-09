Materiali rivoluzionari e dalla struttura molecolare unica che ricorda quella di una spugna, con grandi cavità interne, sono destinati a diventare alleati preziosi per affrontare molte sfide attuali perché permettono di estrarre acqua dall’aria del deserto, di catturare l’anidride carbonica e di immagazzinare gas tossici: è per averli realizzati che sono stati premiati con il Nobel per la Chimica il giapponese Susumu Kitagawa (74 anni) dell’Università di Kyoto, il britannico Richard Robson (88 anni) dell’Università di Melbourne e Omar Yaghi (60 anni), nato in Giordania da una famiglia originaria di Gaza e che oggi lavora nell’Università di California a Berkeley. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Premiati i tre padri dei materiali smart: "Tutto è nato da un modello di legno"