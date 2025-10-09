Premiate 17 nuove attività storiche lecchesi | Valorizziamo una risorsa preziosa per i territori
Tappa a Lecco per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: premiate - nuove
