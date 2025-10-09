Prelievo multiorgano al Goretti | cuore fegato e reni di una 65enne per salvare altre vite
Un altro prelievo multiorgano al Goretti di Latina nel corso della scorsa notte. I familiari di una donna di Sonnino di 65 anni hanno dato il consenso per la donazione degli organi della loro cara. L'equipe medica ha prelevato il cuore che è andato a Bari per un'emergenza, il fegato che ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
