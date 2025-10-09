Prelibatezze autunnali e musica live accendono la Festa della castagna di Selvapiana

Con l'arrivo di ottobre tornano gli appuntamenti domenicali a Selvapiana, organizzati dalla Pro loco locale. Domenica 12 ottobre è tempo della tradizionale Festa della castagna, con il pranzo a partire dalle 12.30 e dalle 14 la musica e l'intrattenimento degli Aironi Bianchi, la cover band dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

