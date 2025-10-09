Preghiera della sera del 9 Ottobre 2025 | Salvami o Signore

Lalucedimaria.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvami o Signore”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera del 9 ottobre 2025 salvami o signore

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 9 Ottobre 2025: “Salvami o Signore”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 17 Luglio 2025: “Benedici il Tuo mondo”

Preghiera della sera del 18 Luglio 2025: “Ascoltami o Signore”

Preghiera della sera del 19 Luglio 2025: “Ascolta la mia preghiera”

preghiera sera 9 ottobrePreghiera della sera del 9 Ottobre 2025: “Salvami o Signore” - Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Da lalucedimaria.it

preghiera sera 9 ottobrePreghiera del mattino del 9 Ottobre 2025: “Guardami o Signore” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... Scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 9 Ottobre