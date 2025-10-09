Prefetto Riflesso | La Protezione Civile offre un aiuto fondamentale ma i cittadini devono fare la loro parte
Questa mattina, si sono aperte le porte della sede provinciale della Protezione Civile e della Sala Operativa Provinciale Integrata (S.O.P.I.) di Mercogliano per un Open Day dedicato alla VII edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Protezione Civile, Riflesso: “La prevenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: prefetto - riflesso
Avellino, è Giuliana Perrotta il Commissario nominato dal prefetto Rossana Riflesso
Avellino, il prefetto Riflesso: «Perrotta è la persona giusta per guidare la città»
Il prefetto Rossana Riflesso e i vertici provinciali delle forze dell'ordine saranno a Lauro per incontrare e ascoltare le comunità - facebook.com Vai su Facebook
A Cernobbio la Protezione civile si esercita per essere sempre più inclusiva anche nelle grandi emergenze - Tavola rotonda e una esercitazione di evacuazione della scuola di Campo Solare. Si legge su ciaocomo.it
“Non lasciamo indietro nessuno”: con ‘Sì Como’ il ministro Locatelli lancia un modello nazionale di protezione civile inclusiva (video) - Con queste parole il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli apre la giornata di esercitazione ‘Verso una Pianificazione di Pr ... Segnala comozero.it