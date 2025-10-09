Preferisce l’auto all’appartamento condiviso con la suocera | a processo per evasione
Un uomo di 57 anni, difeso dall’avvocato Giorgia Ricci, è finito a processo per evasione dagli arresti domiciliari dopo aver preferito dormire in auto piuttosto che restare a casa della suocera. I fatti risalgono al settembre 2024 ad Assisi, quando l'uomo, già accusato di stalking, al termine di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: preferisce - auto
