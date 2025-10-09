Predator Badlands tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della saga action-horror-fantascientifica
In uscita il 6 novembre al cinema, introduce più di una novità rispetto ai film precedenti.
Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga
Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!
Android di weyland-yutani in predator: badlands e le differenze con altri sintetici alieni
*Predator: Badlands* sarà il primo film principale della saga *Predator* a ottenere una classificazione PG-13. Il film manterrà comunque un alto livello di violenza, ma non mostrerà sangue umano rosso. - facebook.com Vai su Facebook
