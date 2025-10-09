Precenicco Udine investita mentre va a scuola | morta ragazza di 17 anni

Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. L'incidente è accaduto all'alba, attorno alle 6.30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Il giovane che si trovava alla guida si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi mentre il padre della ragazza è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell'ambulanza e l'elisoccorso atterrare in zona. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

