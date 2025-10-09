Precenicco studentessa travolta mentre andava a scuola | addio alla 17enne Alice Morsanutto
Il fratello era salito da poco sull’autobus, il padre disperato in strada. Era una mattina come tante quando, intorno alle 6:30 del 9 ottobre, Alice Morsanutto, 17 anni, è stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada per prendere l’autobus diretto a scuola. L’incidente è avvenuto a Precenicco, in provincia di Udine, a pochi metri dall’abitazione della giovane. L’impatto è stato devastante: la ragazza è stata sbattuta sull’asfalto e scaraventata a diversi metri di distanza. Il padre della ragazza è corso in strada quando ha sentito le sirene dell’ambulanza e l’elisoccorso atterrare in zona mentre il fratello gemello era da poco salito su un altro bus. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: precenicco - studentessa
Incidente a Precenicco, travolta da un’auto mentre va a scuola: morta studentessa di 17 anni
Tragico incidente a Precenicco: muore una studentessa di 17 anni investita mentre andava a scuola
L'incidente alle 6.30 a Precenicco. Ad investire la studentessa un uomo di 35 anni alla guida di un Fiat Doblò. - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale a #Precenicco (Udine): morta una studentessa 17enne, investita mentre attraversava la strada per prendere l'autobus per andare a scuola. Alla guida dell'auto un giovane che ha prestato subito soccorso. - X Vai su X
Incidente a Precenicco, travolta da un’auto mentre va a scuola: morta studentessa di 17 anni - , è morta all'alba di oggi dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada per andare a prendere il ... Riporta fanpage.it
Addio ad Alice, la studentessa di 17 anni travolta mentre andava a scuola: il dolore di Precenicco - La comunità di Precenicco piange la giovane Alice Morsanutto, studentessa di 17 anni investita mentre andava a scuola, in un episodio che riaccende il tema della sicurezza stradale per i pedoni. Come scrive news.fidelityhouse.eu