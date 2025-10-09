Precenicco studentessa travolta mentre andava a scuola | addio alla 17enne Alice Morsanutto

Il fratello era salito da poco sull’autobus, il padre disperato in strada. Era una mattina come tante quando, intorno alle 6:30 del 9 ottobre, Alice Morsanutto, 17 anni, è stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada per prendere l’autobus diretto a scuola. L’incidente è avvenuto a Precenicco, in provincia di Udine, a pochi metri dall’abitazione della giovane. L’impatto è stato devastante: la ragazza è stata sbattuta sull’asfalto e scaraventata a diversi metri di distanza. Il padre della ragazza è corso in strada quando ha sentito le sirene dell’ambulanza e l’elisoccorso atterrare in zona mentre il fratello gemello era da poco salito su un altro bus. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

