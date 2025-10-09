Arezzo, 9 ottobre 2025 – , alla luce il caso di una dipendente Sarni dell'area di sosta del tratto autostradale aretino Atto primo: assunzione per 1 mese. Atto secondo: proroga di 3 mesi. Atto terzo: proroga di altri 4 mesi. Atto quarto: annullamento della proroga. Motivo? La dipendente è in stato di gravidanza. “Questa che si è verificata in un punto di ristoro Sarni del tratto autostradale aretino – commenta Marco Pesci Segretario Generale della Filcams Cgil – è una storia simbolo del precariato e di come possono ancora oggi essere trattate le donne e cioè buttate fuori dal posto di lavoro in mezz'ora perché stanno diventando madri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Precaria si, incinta no: licenziata in mezz'ora