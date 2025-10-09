Precari oberati dal super lavoro e con scarse tutele Così vivono i postini a tempo determinato di Roma
Da mesi alcuni portalettere a tempo determinato di Poste Italiane lamentano un sistema di sfruttamento generalizzato che colpisce soprattutto loro, più vulnerabili perché sempre in attesa di rinnovo e stabilizzazione. Le accuse principali riguardano le ore di straordinario che questi dipendenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: precari - oberati
Precari, lavoratori di serie B anche negli stipendi. Cosa si inventano le aziende per pagarli meno - Corbetta, 16 settembre 2025 – Il meccanismo, denunciato ieri da una lettera aperta di lavoratori che nel 2024 sono stati impiegati per 11 mesi con contratti di somministrazione dalla Magneti Marelli ... Si legge su ilgiorno.it