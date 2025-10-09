Pradé la pacchia è finita | Commisso lo caccia | Preso il nuovo DS ha più di 10 anni d’esperienza in Serie A

Napolipiu.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pradé, la pacchia è finita: Commisso lo caccia Preso il nuovo DS, ha più di 10 anni d’esperienza in Serie A"> La Fiorentina non sta attraversando un bel momento. Sono tutti sotto accusa, giocatori, staff tecnico e dirigenziale. Il clima in casa Fiorentina è sempre più teso. Dopo settimane di risultati deludenti e malumori crescenti, la Curva Fiesole ha deciso di intervenire pubblicamente con un comunicato molto duro, rivolto direttamente al presidente Rocco Commisso. La tifoseria manifesta chiaramente la propria frustrazione per l’andamento della squadra e punta il dito contro la gestione dirigenziale, chiedendo cambiamenti immediati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

