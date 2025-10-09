Potenziato l' organico della polizia locale in servizio cento nuovi vigili urbani | stamattina il giuramento

Una breve cerimonia di giuramento davanti al sindaco Enrico Trantino, nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, e una foto ricordo con l’abbraccio di amici e familiari all’ombra dell’Elefante in piazza Duomo. Una mattinata di emozioni e partecipazione per i 98 nuovi agenti della polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it