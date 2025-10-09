Potenziato l' organico della polizia locale in servizio cento nuovi vigili urbani | stamattina il giuramento
Una breve cerimonia di giuramento davanti al sindaco Enrico Trantino, nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, e una foto ricordo con l’abbraccio di amici e familiari all’ombra dell’Elefante in piazza Duomo. Una mattinata di emozioni e partecipazione per i 98 nuovi agenti della polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: potenziato - organico
Carabinieri, potenziato l’organico: 14 nuovi militari per il Comando provinciale di Latina
MASSAFRA, DUE NUOVI AGENTI ENTRANO NELLA POLIZIA LOCALE: POTENZIATO L’ORGANICO DEL COMANDO MASSAFRA – Nuovi ingressi nella Polizia Locale: da questa mattina il Comando può contare su due agenti in più. Si tratta di Luciano Borg - facebook.com Vai su Facebook
Massafra. Assunti due nuovi Agenti Polizia Locale - Alla presenza del sindaco Giancarla Zaccaro e del Comandante Mirko Tagliente, si è proceduto all’assunzione, a seguito di concorso pubblico espletato negli scorsi mesi, di due nuovi Agenti di Polizia ... Riporta politicamentecorretto.com
Mascali, assunti 6 nuovi agenti di Polizia locale - L’organico della Polizia Municipale di Mascali si rinforza con l’assunzione di sei nuovi agenti, selezionati tramite concorso pubblico. Come scrive gazzettinonline.it