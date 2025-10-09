Potenziato l' organico della polizia locale in servizio cento nuovi vigili urbani | stamattina il giuramento

Cataniatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una breve cerimonia di giuramento davanti al sindaco Enrico Trantino, nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, e una foto ricordo con l’abbraccio di amici e familiari all’ombra dell’Elefante in piazza Duomo. Una mattinata di emozioni e partecipazione per i 98 nuovi agenti della polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: potenziato - organico

Carabinieri, potenziato l’organico: 14 nuovi militari per il Comando provinciale di Latina

potenziato organico polizia localeMassafra. Assunti due nuovi Agenti Polizia Locale - Alla presenza del sindaco Giancarla Zaccaro e del Comandante Mirko Tagliente, si è proceduto all’assunzione, a seguito di concorso pubblico espletato negli scorsi mesi, di due nuovi Agenti di Polizia ... Riporta politicamentecorretto.com

Mascali, assunti 6 nuovi agenti di Polizia locale - L’organico della Polizia Municipale di Mascali si rinforza con l’assunzione di sei nuovi agenti, selezionati tramite concorso pubblico. Come scrive gazzettinonline.it

Cerca Video su questo argomento: Potenziato Organico Polizia Locale