Potenza Italia Se il volley diventa il messaggio d’orgoglio di un intero Paese

L'orgoglio italico viaggia sotto rete. Le medaglie d'oro del volley maschile e femminile azzurro approdano nei palazzi istituzionali: il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno infatti celebrato la storica doppietta mondiale riuscita solo all'ex U. «Formidabili, i vostri successi sono la ricompensa di sacrificio e passione, è importante stimolare giovani alla pratica sportiva», così il capo dello Stato che si è appassionato davanti alla tv alle vicende dei sestetti azzurri. «Fierissimi di voi, continuate così, ci avete regalato emozioni straordinarie», le parole della presidente del Consiglio - accompagnata dal ministro Giorgetti, in passato consigliere Fipav - che ha ritagliato uno spazio nella sua agenda piena (ieri il governo discuteva della legge di bilancio, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

