Potenza Italia Se il volley diventa il messaggio d’orgoglio di un intero Paese

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'orgoglio italico viaggia sotto rete. Le medaglie d'oro del volley maschile e femminile azzurro approdano nei palazzi istituzionali: il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno infatti celebrato la storica doppietta mondiale riuscita solo all'ex U. «Formidabili, i vostri successi sono la ricompensa di sacrificio e passione, è importante stimolare giovani alla pratica sportiva», così il capo dello Stato che si è appassionato davanti alla tv alle vicende dei sestetti azzurri. «Fierissimi di voi, continuate così, ci avete regalato emozioni straordinarie», le parole della presidente del Consiglio - accompagnata dal ministro Giorgetti, in passato consigliere Fipav - che ha ritagliato uno spazio nella sua agenda piena (ieri il governo discuteva della legge di bilancio, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

potenza italia se il volley diventa il messaggio d8217orgoglio di un intero paese

© Ilgiornale.it - Potenza Italia. Se il volley diventa il messaggio d’orgoglio di un intero Paese

In questa notizia si parla di: potenza - italia

Jennifer Lopez torna in Italia e incendia Lucca: il suo show è un manifesto di potenza pop

Arianna Meloni e l'emozione per la copertina del Time: “Italia grande potenza mondiale”

Volley, l’Italia disinnesca la potenza di Cuba e approda in semifinale di Nations League

potenza italia volley diventaPotenza Italia. Se il volley diventa il messaggio d’orgoglio di un intero Paese - Le medaglie d'oro del volley maschile e femminile azzurro approdano nei palazzi istituzionali: il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hann ... Come scrive msn.com

potenza italia volley diventaPerché l'Italia è diventata la superpotenza del volley - Valorizzare le radici diventa il punto di partenza per costruire il domani del club Chi ha detto che pedalare ... Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Potenza Italia Volley Diventa