Era già stato annunciato e ora è giunto il giorno: dal 9 ottobre 2025 Poste Italiane dice addio alle vecchie app. L’azienda ha infatti ufficialmente lanciato la sua nuova app unificata. Una piattaforma che integra tutti i servizi del Gruppo, da PostePay a PosteMobile, luce, gas, assicurazioni e pacchi, fino a BancoPosta. L’obiettivo è chiaro: semplificare l’esperienza dei clienti e rendere disponibili le funzioni chiave in una sola interfaccia. Nuova app Poste. Con questo aggiornamento cruciale, l’app PostePay viene dismessa ufficialmente. A sostituirla è la nuova App Poste Italiane. Si completa così il percorso di integrazione che avuto inizio il 30 giugno 2025 con la chiusura dell’app bancoPosta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Poste Italiane, nuova app unificata per tutti i servizi: le novità e come funziona