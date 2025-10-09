Poste Italiane bonifici istantanei veloci e sicuri

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. - Da oggi entrano in vigore le nuove regole europee sui bonifici. Nel tutorial del TG Poste vediamo come compiere l'operazione in modo semplice e sicuro con la Super App di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Poste Italiane, bonifici istantanei veloci e sicuri

poste italiane bonifici istantaneiBonifici istantanei, da oggi le nuove regole: cosa cambia e come evitare le truffe - Dal 9 ottobre tutte le banche e Poste Italiane devono consentire ai clienti di inviare pagamenti immediati e verificare gli intestatari che li ricevono. Si legge su msn.com

poste italiane bonifici istantaneiBonifici istantanei sicuri dal 9 ottobre: novità e vantaggi - Tutte le banche e le Poste dovranno garantire questo servizio, a costo zero, con sistema di sicurezza integrato: ecco come funziona ... Come scrive quifinanza.it

