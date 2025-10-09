Postamat fuori servizio da 10 giorni | il sindaco di Frasso Viscusi scrive al direttore della filiale

Con la presente, lo scrivente Sindaco Pasquale Viscusi del Comune di Frasso Telesino, segnala il mancato funzionamento dell'ATM in oggetto da oltre 10 giorni. Tale disservizio è foriero di notevoli disagi per la locale popolazione, che può accedere ai servizi postali, e principalmente al prelevamento di contante, limitatamente all'apertura dell'Ufficio postale. Per tale ragione, si sollecita un tempestivo intervento al fine del ripristino del funzionamento dell'ATM in questione.

