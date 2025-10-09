Posizione
“Voglio essere molto chiara. C’è un genocidio in corso proprio davanti ai nostri occhi. Un genocidio trasmesso in diretta streaming sui nostri telefoni. Nessuno può. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: posizione - genocidio
Genocidio in Palestina, Cammarota tira in ballo il maestro Oren: "Fare chiarezza sulla sua posizione”
Gaza, la Commissione Ue scarica Ribera: “La posizione della vicepresidente sul genocidio non è la nostra”
Gaza, Commissione Ue scarica Ribera: "La sua posizione sul genocidio non è la nostra, uso di questi termini spetta alla magistratura"
I docenti del Roncalli di Poggibonsi si sentono in dovere di prendere posizione: "Condanniamo il genocidio" - facebook.com Vai su Facebook
Centinaia di migliaia di persone stanno manifestando in 75 città di tutta Italia per dire basta al genocidio e per pretendere che il governo prenda una posizione chiara e netta contro le politiche di sterminio di Netanyahu. Mentre anche i paesi del G7 stanno com - X Vai su X
Accordo di pace a Gaza, la posizione di Giorgia Meloni: cosa è pronta a fare l’Italia - Dopo gli sviluppi sul piano di pace a Gaza con l'accordo tra Israele e Hamas, ecco Giorgia Meloni spiegare la posizione dell'Italia. Secondo newsmondo.it
Conoscere la posizione di WhatsApp è più facile di quello che pensi: 3 click ed è fatta - Passo 2 — Tocca l’icona della graffetta (su Android) o il + (su iPhone) nella schermata della chat. Si legge su macitynet.it