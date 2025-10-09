Portogallo-Irlanda Qualificazioni Mondiali Europa 11-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Serata di festa al Josè Alvalade?
Nel girone F per le qualificazioni ai prossimi mondiali, il Portogallo era facilmente pronosticabile come candidato al primo posto: si sono giocate solo due partite ma i lusitani hanno già confermato questa idea, soprattutto con l’importante vittoria colta in Ungheria, che forse rappresentava l’impegno più duro del percorso. La Seleçao mira a proseguire il suo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: portogallo - irlanda
Portogallo-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Serata di festa al Josè Alvalade?
Portogallo-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Serata di festa al Josè Alvalade?
Risultati delle qualifiche della Coppa del Mondo: Portogallo, Dramma dell’Irlanda
Portogallo-Irlanda: Ferguson recupera dal problema alla caviglia e parte titolare https://bit.ly/3WlpyKN #AsRoma - X Vai su X
L'attaccante giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista della gara dell'Irlanda contro il Portogallo, prevista domani alle 20.45 - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo-Irlanda, le probabili formazioni - La partita valida per la terza giornata del gruppo F delle qualificazioni europee è in programma alle ore 20. Riporta sportal.it
Portogallo-Irlanda: dove vederla, orario e probabili formazioni. Il giallorosso Ferguson sfida Cristiano Ronaldo - Con due vittorie in altrettante gare e il primo posto in tasca, il Portogallo punta deciso al Mondiale 2026. Scrive ilmessaggero.it