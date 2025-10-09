Nel girone F per le qualificazioni ai prossimi mondiali, il Portogallo era facilmente pronosticabile come candidato al primo posto: si sono giocate solo due partite ma i lusitani hanno già confermato questa idea, soprattutto con l’importante vittoria colta in Ungheria, che forse rappresentava l’impegno più duro del percorso. La Seleçao mira a proseguire il suo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Portogallo-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Serata di festa al Josè Alvalade?