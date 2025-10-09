Portogallo-Irlanda Qualificazioni Mondiali Europa 11-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Serata di festa al Josè Alvalade?
Nel girone F per le qualificazioni ai prossimi mondiali, il Portogallo era facilmente pronosticabile come candidato al primo posto: si sono giocate solo due partite ma i lusitani hanno già confermato questa idea, soprattutto con l’importante vittoria colta in Ungheria, che forse rappresentava l’impegno più duro del percorso. La Seleçao mira a proseguire il suo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Risultati delle qualifiche della Coppa del Mondo: Portogallo, Dramma dell’Irlanda
Roma, buone notizie per Ferguson: possibile convocazione per Portogallo-Irlanda
L'attaccante giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista della gara dell'Irlanda contro il Portogallo, prevista domani alle 20.45 - facebook.com Vai su Facebook
Irlanda, Ferguson punta il Portogallo: "Ho recuperato dall'infortunio. Ronaldo un idolo"
Qualificazioni Mondiali, gruppo F: il pronostico di Portogallo-Irlanda - Nel gruppo F i lusitani hanno già messo le cose in chiaro, prenotando il primo posto che vale il biglietto per la fase finale del Mondiale in Canada, Messico e Usa. Come scrive corrieredellosport.it
Portogallo-Irlanda pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Irlanda: le quote per l’Over 2,5 infatti, sono più basse rispetto a quelle dell’Under, sintomo che ci si aspetta un match con ... Scrive calciomercato.com